Criminal Minds: Paramount+ commande une saison pour le revival

News Séries

Seriesaddict.fr le 31/07/2022 à 15h00 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - CBS

Paramount+ a finalement commandé un revival pour Criminal Minds.

Le streamer a commandé une saison de 10 épisodes pour poursuivre le long procedual de CBS.



L'acteur de la série originale Joe Mantegna a teasé le retour de la série sur les réseaux sociaux, en postant une photo de lui à l'intérieur d'une cabine de son, avec la légende "Just doing a little inspection today for an upcoming project. #criminal minds." (juste une petite inspection aujourd'hui pour un projet à venir. #criminal minds).



En plus de Mantegna, d'autres originaux de Criminal Minds seront de retour: Adam Rodriguez, A.J. Cook, Aisha Tyler, Paget Brewster et Kirsten Vangsness. (Matthew Gray Gubler et Daniel Henney ne reviendront pas.)



Des rumeurs avaient enterré le projet, ce que CBS avait toujours nié, et la bonne nouvelle a fini par arriver pour les fans.



La série originale avait pris fin il y a deux ans avec sa saison 15.

Source : TV Line