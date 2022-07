Black Mirror: le casting de la saison 6 se dévoile: Aaron Paul, Zazie Beetz...

News Séries

Netflix a dévoilé des noms pour la saison 6 de sa série anthologique Black Mirror.

Neuf acteurs ont été castés dans des rôles encore non définis pour les trois premiers épisodes de la saison 6 de Black Mirror, qui n'a pas été diffusée depuis plus de trois ans.



Kate Mara (A Teacher), Zazie Beetz (Atlanta), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Josh Hartnett (Penny Dreadful), Danny Ramirez (The Falcon and the Winter Soldier), Clara Rugaard (Still Star-Crossed), Auden Thornton (This Is Us), Anjana Vasan (We Are Lady Parts) et Aaron Paul (Breaking Bad).



Paul n'est pas étranger à Black Mirror puisque dans un épisode de la saison 4, USS Callister, Jesse Plemons (qui jouait aussi dans Breaking Bad) jouait Robert Daly, un nerd reclus qui dirigeait une société de gaming de réalité virtuelle et passait ses nuits à recréer sa série de science-fiction préférée, se castant lui-même en tant que capitane héroïque de son vaisseau. Mais dans l'épisode, il était révélé que le vaisseau de Daly était en réalité une prison dans laquelle il piégeait des clones de ses collègues qu'il détestait le plus, et les forçait à jouer dans ses fantasmes. Daly a fini par être renversé, et l'équipe de l'USS Callister a rencontré un nouveau joueur essayant de les contrôler; le "gamer691", dont la voix n'était autre que celle d'Aaron Paul.



Il n'y a aucune indication pour le moment que Paul apparaitrait dans un sequel de USS Callister, même si des discussions d'une suite ont déjà eu lieu, peut-être sous la forme d'une série standalone.



D'autres noms de casting devraient être ajoutés plus tard, puisqu'il y aura plus de trois épisodes. Il avait été précisé que la saison 6 serait plus longue que la dernière, qui n'en comportait que trois.

