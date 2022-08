Loot renouvelée pour une saison 2

News Séries

Apple TV+ a renouvelé sa comédie Loot pour une saison 2.

Molly Novak sera de retour, puisque la comédie menée par Maya Rudolph reviendra pour une seconde saison.





Rudolph joue le rôle de Molly, une méga milliardaire récemment divorcée qui trouve un nouvel objectif quand elle se lie d'amitié avec les personnes qui travaillent pour une œuvre de charité qui porte son nom. MJ Rodriguez joue Sofia, qui dirige la fondation et Joel Kim Booster joue Nicholas, l'assistant loyal de Molly. Nat Faxon joue le comptable de la fondation Arthur, et Ron Funches le cousin de Molly Howard.Loot a débuté le mois dernier, et sa. Alan Yang (Parks and Recreation) et Matt Hubbard (30 Rock) sont co-créateurs et showrunner.

