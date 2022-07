Only Murders in the Building renouvelée pour une saison 3

News Séries

Hulu

Hulu a renouvelé sa série Only Murders in the Building pour une saison 3.

La comédie criminelle, actuellement en cours de diffusion de sa seconde saison, reviendra pour une troisième saison.





A la fin de la saison 1, Charles, Mabel et Oliver ont été emmenés en garde à vue pour le meurtre de la présidente du conseil de l'Arconia, Bunny Folger. Dans la saison 2, les podcasters/enquêteurs se retrouvent dans une course pour démasquer le tueur de Bunny mais bien sur, beaucoup de complications se dressent sur leur chemin: non seulement ils sont publiquement impliqués, mais ils sont désormais les sujets d'un autre podcast, "Only murderers in the building", par Cinda Canning.Le trio de tête est joué par Steve Martin (Charles), Selena Gomez (Mabel) et Martin Short (Oliver). Ils sont rejoints par Cara Delevingne , Shirley MacLaine et Amy Schumer .La saison 2 d'Only Murders in the Building prendra fin le mardi 23 août.

Source : TV Line