Chad annulée, la saison 2 ne sera pas diffusée

TBS a annulé sa comédie Chad, alors que la saison 2 aurait du être diffusée.

La saison 2, qui avait déjà été repoussée, ne sera finalement pas diffusée sur la chaîne, qui souhaite aider à trouver une nouvelle maison pour la comédie à une caméra.





Un représentant de la chaîne a expliqué que TBS poursuivait sa nouvelle stratégie visant à se détacher des séries. Nasim Pedrad , la productrice, auteure, showrunner et star de la série a déclaré qu'elle avait hâte de faire découvrir cette nouvelle saison, sur laquelle elle a beaucoup travaillé, sur un autre canal.Chad est l'une des deux sitcoms restantes de TBS, suivant l'annulation de The Last O.G. . L'autre comédie, Miracle Workers (2019) , est en cours de production de sa saison 4. La seule autre série originale de la chaîne, American Dad! (anciennement FOX), a été renouvelée pour une saison 19. Son futur au delà de ça reste incertain.Chad met en scène Pedrad dans le rôle d'un garçon de 14 ans. La série a eu une histoire longue et compliquée: elle a été présentée comme un pilot chez FOX en 2016 mais n'avait finalement pas été sélectionnée. En 2019, TBS a retourné le pilot, et donné le feu vert à la comédie. Un trailer avait été diffusé, mais la série avait encore du attendre deux ans, en avril 2021, avant d'être diffusée.

