Mayans MC renouvelée pour une saison 5

04/08/2022

FX a renouvelé sa série Mayans MC pour une saison 5.

La course folle des Mayans n'est pas terminée, puisque le spin-off de Sons of Anarchy reviendra pour une cinquième saison.



Nick Grad, le président du divertissement de la chaîne, a déclaré que dans la saison 4, les Mayans se sont battus pour le respect, leur territoire et le pouvoir, ce qui a préparé le terrain pour une saison 5 explosive qui testera leur sens de la survie sous le leadership auto-proclamé d'EZ.





Mayans MC se centre sur le charter de Santo Padre, et suit le club de biker éponyme et ses membres Ezekiel "EZ" Reyes ( JD Pardo ) et son frère Angel (Clayton Cardenas).Le finale de la saison 4 invoquait une vieille règle du club qui a permis à EZ de renverser le président du club, Marcus Alvarez. Dans un twist, EZ s'est lui-même nommé président, et a nommé Bishop en tant que vice président. Il a aussi déclaré son intention de démarrer un partenariat avec la reine de la drogue Soledad, sans savoir que l'entrepôt de Soledad avait été brûlé par un pyromane anonyme.

