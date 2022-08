Des dates pour la saison 2 de Loki et le spin-off de Hawkeye

News Séries

Echo, le spin-off de Hawkeye et la saison 2 de Loki préparent leur retour lointain sur Disney+.

Le spin-off de Hawkeye mettant en scène Alaqua Cox dans le rôle de l'héroïne éponyme, débutera au cours de l'été 2023. La série avait été commandée en novembre 2021. Les fans de Marvel peuvent aussi attendre le Loki de Tom Hiddleston pour sa saison 2, également au cours de l'été 2023.



Maya, alias Echo, est malentendante et native américaine, maitre des arts martiaux qui peut parfaite refaire les mouvements d'une personne, d'où le surnom.



Cox a débuté le rôle de Maya dans Hawkeye, où la combattante douée a d'abord fait partie de la mafia avant de se retourner contre elle après avoir appris que son patron Wilson Fisk (Vincent d'Onofrio) avait tué son père. Elle a été vue pour la première fois en train de confronter Fisk dans une allée à propos de la trahison, et a tiré un coup de feu hors écran. Le destin du criminel reste à définir.





Le finale de la première saison de Loki, diffusé en juillet 2021, avait vu Liki et Sylvie se retrouver face à face avec He Who Remains, un être omniscient qui a prévenu que sa mort mènerait à une guerre multiverse, avec l'émergence de variants infinis de lui-même. Mais Sylvie a ignoré ces avertissements et l'a tout de même tué, causant immédiatement le chaos sur la timeline sacrée.

