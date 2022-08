Daredevil: Disney+ commande un revival avec Charlie Cox

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/08/2022 à 09h49 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2018 - Netflix

Matt Murdock va enfin, et officiellement, revenir sur le petit écran sur Disney+.

Daredevil: Born Again a reçu une commande d'une saison de 18 épisodes qui sera diffusée sur le streamer au printemps 2024.



Charlie Cox et Vincent D’Onofrio reprendront tous deux les rôles qu'ils tenaient dans la série Netflix.



Cox a d'abord interprété le personnage titre dans trois saisons de la série Daredevil, entre 2015 et 2018 pour un total de 39 épisodes. Il est aussi apparu dans 8 épisodes de la série crossover The Defenders. Le super-héros aveugle a ensuite fait son retour dans l'univers Marvel l'année dernière dans le film Spider-Man: No Way Home, dans lequel il a fait un caméo surprise.



D’Onofrio a quant à lui repris son rôle de Wilson Fisk, alias Kingpin, dans plusieurs épisodes de la série Disney+ Hawkeye.

Source : TV Line