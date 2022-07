Interview With the Vampire: une date et un trailer pour la série AMC

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/07/2022 à 14h41 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - AMC

On va assister à la renaissance de trois suceurs de sang iconiques, avec la nouvelle série de AMC.

L'adaptation de Interview With the Vampire (Entretien avec un Vampire) débutera le dimanche 2 octobre avec deux épisodes.





Adaptation du célèbre roman d'Anne Rice, la série suivra Louis de Pointe du Lac, Lestat de Lioncourt et Claudia dans leur histoire épique d'amour, de sang et dans les périls de l'immortalité, raconté par le journaliste Daniel Molloy. Irrité par les limites de la vie d'un homme noir dans la Nouvelle Orléans des années 1900, Louis trouve impossible de résister à l'offre de Lestat, de l'échappatoire ultime: le rejoindre et devenir son compagnon vampire. Mais les nouveaux pouvoirs de Louis viennent avec un prix violent et l'introduction par Lestat de Claudia, l'enfant vampire, les mets sur la voie de la vengeance et de l'expiation pour des décennies.Interview With the Vampire met en scène Sam Reid dans le rôle de Lestat, Jacob Anderson dans celui de Louis, Bailey Bass en tant que Claudia, et Eric Bogosian dans le rôle de Daniel.