For All Mankind renouvelée pour une saison 4

Apple TV+ a renouvelé sa série For All Mankind pour une saison 4.

Le drame historique alternatif reviendra pour une quatrième saison, dont la production débutera le mois prochain.





For All Mankind est actuellement en cours de diffusion de sa saison 3, qui se clôturera le vendredi 12 août.La série explore ce qui ce serait passé si l'URRS avait battu les américains dans la course pour la Lune et si la course spatiale mondiale n'avait jamais pris fin. Dans la saison 3, qui a fait un saut dans le temps jusque dans les années 90, la compétition s'est étendue à Mars, avec les USA, l'URRS et une compagne privée américaine essayant tous d'être le premier à faire atterrir un humain sur la planète rouge.Le casting inclut Joel Kinnaman Sonya Walger , Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson Wrenn Schmidt et Edi Gathegi

