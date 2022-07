The Walking Dead: une mini série sur Rick et Michonne à la place des films prévus

News Séries

Presque quatre ans après avoir annoncé que la sortie d'Andrew Lincoln dans la saison 9 de The Walking Dead ne serait pas la fin de Rick Grimes à l'écran, on a enfin une mise à jour sur la situation.

AMC nous avait à l'époque parlé d'une "trilogie de films" qui devaient étendre l'univers de la série et nous montrer un coin du monde complètement différent: ils ne verront pas le jour.



Lincoln et Danai Gurira, qui jouait Michonne, ont expliqué qu'à la place des films attendus, ils joueraient dans une mini-série de six épisodes qui devrait voir le jour en 2023, qui conclurait les storylines des personnages.



Dans l'épisode 5 de la saison 9, une explosion sur un pont a mené la famille et les amis de Rick à croire qu'il avait été tué. Mais en réalité Jadis/Anne (Pollyanna McIntosh) l'a trouvé et mis en sécurité (relative) dans la république militaire civile, qui a été le sujet du spin-off de deux saisons The Walking Dead: World Beyond.



Quand Gurira a quitté la série mère dans la saison 10, Michonne est partie à la recherche de son amour perdu Rick, ayant reçu un indice indiquant qu'il ne serait peut-être pas mort.

