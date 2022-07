The Walking Dead: une date pour les derniers épisodes

News Séries

AMC a annoncé la date de diffusion des tout derniers épisodes de sa série phare The Walking Dead.

Soyez prêts à dire adieu à tous vos personnages préférés de The Walking Dead, à part Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan, qui vont jouer, respectivement, dans un spin-off encore sans nom centré sur Daryl, et un autre spin-off, Isle of the Dead, qui suivra Negan et Maggie à Manhattan.



La chaîne a aussi dévoilé un trailer pour les 8 derniers épisodes, qui seront diffusés à partir du dimanche 2 octobre:





Alors que l'histoire s'apprête à se conclure, les survivants devront faire face à un dernier challenge, de la part du Commonwealth, la méga-communauté en apparence parfaite opérée par le Gouverneur Pamela Milton ( Laila Robins ) et son bras droit Lance Hornsby (Josh Hamilton). Dans le finale de la saison 11B, Left Alexandria, Hilltop et Oceanside s''étaient alliés contre eux, alors que leurs soldats étaient mieux armés.Dans le trailer, on aperçoit aussi une nouvelle espèce de walkers, qui ne fit pas que déambuler et manger des gens... ils peuvent aussi escalader des murs et ouvrir des portes !Malgré la fin de la série, c'est loin d'être la fin de l'univers The Walking Dead, qui s'est étendue en vraie franchise. En plus des spin-offs sur Daryl, et sur Maggie et Negan, une anthologie au gros casting, Tales of the Walking Dead (qui) et la mini-série sur Rick et Michonne viendront compléter un univers déjà bien fourni.

