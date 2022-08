What If... renouvelée pour une saison 3, une date pour la saison 2

News Séries

2020 - Disney+

Disney+ va nous faire attendre pour la seconde saison de What if...? mais a déjà renouvelé sa série animée nommée aux Emmy pour une saison 3.

La saison 1 de What If... qui a été diffusée entre le 11 août et le 6 octobre 2021, a décroché trois nominations aux Emmy Awards.



La saison 2 a été annoncée un mois après la fin de la diffusion de la saison 1. Dans les saisons à venir The Watcher, après avoir recruté les Gardiens du Multiverse pour battre l'Infinity Ultron dans la saison 1, reviendra pour rencontrer les nouveaux héros et explorer de nouveaux mondes étranges dans m'univers sans fin du MCU.



Il a été annoncé que la saison 2 de What If... n'arriverait pas avant début 2023.

