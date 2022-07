Atlanta: une date et un teaser pour la dernière saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/07/2022 à 17h52 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - FX

FX a dévoilé une date et un teaser pour la quatrième et dernière saison d'Atlanta.

La comédie de Donald Glover récompensée aux Emmy Awards reviendra une dernière fois à partir du mois de septembre. Une attente très courte, puisque la saison 3 s'est conclue en mai dernier.





Le teaser fait référence à plusieurs éléments passés de la série avec Earn, Van, Darius et Al sortant d'une supérette dont le parking est rempli d'objets notables comme le piano et l'oeuf d'autruche de Teddy Perkins, l'alligator de l'oncle d'Earn, les céréales Coconut Crunch-O, la voiture invisible, le blogueur ennuyeux Zan qui a ennuyé Al dans la première saison, et l'arbre qu'Al a abattu dans la saison 3.La saison 4 d'Atlanta verra Earn et les autres revenir dans leur ville native. Mais la question est, est-ce que c'est Atlanta qui a changé, ou est-ce que c'est eux ?

Source : TV Line