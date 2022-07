Lord of the Rings: The Rings of Power: le trailer officiel

News Séries

Prime Video a dévoilé le trailer complet de sa série événement, The Lord of the Rings: The Rings of Power.

La série fantastique très attendue et très teasée par Amazon arrive dès le vendredi 2 septembre. En attendant, le streamer a dévoilé le trailer complet:





On peut y voir les habitants de la Terre du Milieu, des nains aux ekfes en passant par les hobbit, sont tous confrontés à la terrifiante réalité qu'un mal longtemps craint est revenu. Personne n'est à l'abri, pas même l'elfe Arondir, qui est attrapé vers la fin du trailer. On aperçoit aussi un Balrog à la fin... Sauron n'est pas là pour plaisanter.The Rings of Power se déroulera dans énormément d'endroits, des profondeurs sombres des Misty Mountains aux forêts majestueuses de la capitale des elfes Lindon, aux îles du royaume de Númenor à couper le souffle... D'anciens et de nouveaux personnages gravent leur héritage qui durera longtemps après leur mort.