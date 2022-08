Fate: The Winx Saga: une date et un trailer pour la saison 2

News Séries

Netflix a annoncé la date de sortie de la saison 2 de sa série Fate: The Winx Saga.

Fate: The Winx Saga reviendra pour sa seconde saison le vendredi 16 septembre.





Selon le synopsis de la saison 2, ce sera le retour à l'école sous l'autorité militante de Rosalind. Avec les Burned Ones partis, Dowling qui a "disparu" et Silva emprisonnée pour trahison, les Alfea de l'an passé ont grandi avec de la nouvelle magie, de nouvelles romances et de nouveaux visages. Mais quand des fées commencent à disparaître dans la nuit, Bloom et les autres décuvrent une menace dangereuse tapie dans l'ombre. Elles devront l'arrêter avant qu'elle ne sème le chaos dans le monde entier.Fate: The Winx Saga est une adaptation du dessin animé Winx Club.

