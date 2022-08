Rick and Morty: une date pour la saison 6

News Séries

Seriesaddict.fr le 05/08/2022 à 17h22 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Adult Swim

Adult Swim a enfin dévoilé la date de lancement de la saison 6 de sa série Rick and Morty.

Rick and Morty reviendront pour leur sixième saison à partir du dimanche 4 septembre.





Selon le synopsis officiel, on retrouvera nos héros là où on les avait laissés, en piteux état et en manque de chance. Est-ce qu'ils arriveront à se remettre sur pieds pour reprendre de nouvelles aventures ? Ou est-ce qu'ils se laisseront submerger par un océan de pipi ? qui sait...La cinquième saison de la saison s'est clôturée le 5 septembre 2021, il y a près d'un an.Créée par Justin Roiland et Dan Harmon , Rick and Morty a un casting voix composé de Roiland dans le rôle de Rick Sanchez et de Morty Smith, de Chris Parnell dans le rôle de Jerry Smith, Spencer Grammer dans celui de Summer Smith et Sarah Chalke dans le rôle de Beth Smith.

Source : TV Line