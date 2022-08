Los Espookys: une date et un teaser pour la saison 2

News Séries

HBO a dévoilé une date et un teaser pour la saison 2 de sa série Los Espookys, plus de trois ans après le renouvellement de la série.

Créée par Fred Armisen, Ana Fabrega et Julio Torres, la saison 2 de 6 épisodes de la comédie bilingue débutera le vendredi 16 septembre.





Los Espookys suit un groupe d'amis qui transforment leur passion partagée pour l'horreur en une entreprise étrange, apportant de l'horreur à des clients qui en ont besoin, dans un pays ésotérique d'Amérique Latine où le bizarre fait partie de la vie de tous les jours. Le casting inclut le trio de créateurs, et est complété par Cassandra Ciangherotti et Bernardo Velasco La saison 2 verra Renaldo, le leader de l'entreprise charismatique et afficionado de gore, hanté par le fantôme d'une reine de beauté, alors qu'Ursula fait appel à de vieilles connaissances pour changer le climat politique.

