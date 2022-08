Nouvelles séries TV août 2022 : House of the Dragon, The Sandman...

News Séries

04/08/2022

The Sandman - Netflix

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en août 2022 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois d'août :



VENDREDI 5 AOUT



The Sandman - Netflix

Synopsis : Les personnes et les lieux affectés par Morpheus, le Roi des Rêves, alors qu'il tente de réparer le cosmique, et aussi les erreurs très humaines qu'il a commises durant sa longue et caste existence.

Note d'envie de voir la série : 7/10