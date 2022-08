Good Trouble renouvelée pour une saison 5

News Séries

Freeform a renouvelé sa série Good Trouble pour une saison 5.

Le spin-off de The Fosters a encore de beaux jours devant lui, puisqu'il vient d'être renouvelé pour une cinquième saison.





La série vient de clôturer sa quatrième saison, qui avait débuté en mars avec le départ de Maia Mitchell , qui avait le rôle de Callie depuis The Fosters, et de Beau Mirchoff (l'intérêt amoureux de Callie, Jamie).Mitchell a expliqué que sa décision de quitter la série était entièrement personnelle. Elle voulait être plus proche de sa famille en Australie durant la pandémie de Covid.Pour combler le vide Priscilla Quintana (Isabella) a été promue au casting régulier, alors que Bryan Craig a rejoint la série dans le rôle de Joaquin, un journaliste d'investigation indépendant avec un passé mystérieux.

