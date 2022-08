The Flash prendra fin avec sa saison 9

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/08/2022 à 17h32 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - CW

L'homme le plus rapide du monde s'arrêtera en 2023.

CW a annoncé que sa série The Flash (2014) prendrait fin avec sa neuvième saison à venir, qui n'aura que 13 épisodes.





La saison dernière, The Flash a réuni en moyenne 1 million de téléspectateurs, avec un taux de 0.3 sur la cible des 18/49 ans, soit des baisses de 32 et 47% par rapport à la saison 7. Des 19 drames de la chaîne diffusés la saison dernière, elle était quatrième sur les audiences, et deuxième sur le taux.Dans la saison 9, Grant Gustin Candice Patton et Danielle Panabaker seront les seuls membres restants du casting original.The Flash est la plus longue série de l'arrowverse, même si la huitième saison a longtemps été pensée comme la dernière, au point que le renouvellement a surpris certains membres de l'équipe.

Source : TV Line