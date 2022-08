Concours The Sandman: 5 tomes 1 à gagner !

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/08/2022 à 16h18 par Amelie Brillet | Divers | 0

2022 - Netflix

Alors que Netflix a dévoilé la première saison de The Sandman le 5 août dernier, nous vous proposons de vous plonger dans les origines de la saga, en offrant le premier tome du comic à 5 d'entre vous.

Jouez du 9 au 23 août inclus pour tenter de remporter l'un des cinq exemplaires du premier tome de The Sandman.





Adaptation du comic de Neil Gaiman, The Sandman est un mélange de mythe moderne et de fantasy sombre dans lequel la fiction contemporaine, le drame historique et la légende sont liés. On suit Morpheus ( Tom Sturridge ), et ceux qui sont affectés par lui, alors qu'il tente de réparer les erreurs qu'il a commises durant sa très longue existence.Pour jouer et tenter de remporter un exemplaire du tome 1 du comic The Sandman, répondez à cette question, en envoyant votre réponse et vos coordonnées sur contactseriesaddict@gmail.com avant leCinq gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.Nous vous souhaitons bonne chance !