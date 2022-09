Shantaram: une date pour la nouvelle série d'Apple TV+ avec Charlie Hunnam

News Séries

Seriesaddict.fr le 02/09/2022 à 14h07 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé la date de diffusion de son nouveau drame mené par Charlie Hunnam, Shantaram.

Basée sur le roman bestseller de Gregory David Roberts, Shantaram débutera le vendredi 14 octobre avec 3 épisodes.



C'est une histoire d'amour remplie d'aventure, alors que le voyage d'un homme à travers un pays changera sa vie pour toujours. L'habitué de la moto Hunnam (Sons of Anarchy) jouera Lin Ford, un fugitif qui cherche à se perdre dans le Bombay des années 80. Seul dans une ville inconnue, Lin lutte pour éviter de retomber dans les problèmes qu'il a fui. Après être tombé sous le charme de l'énigmatique et intrigante Karla, Lin doit choisir entre la liberté ou l'amour, et les complications qui vont avec.



Le projet marque le retour de Hunnam dans un rôle titre, ce qui n'était pas arrivé depuis la fin de Sons of Anarchy en 2014, où il a joué le biker Jax Teller pendant sept saisons.



Le casting de Shantaram est complété par Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph et Shiv Palekar.

Source : TV Line