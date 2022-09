Cabinet of Curiosities: une date et un trailer pour l'anthologie de Guillermo Del Toro

News Séries

02/09/2022

Netflix a annoncé une date et dévoilé un trailer pour son anthologie Cabinet of Curiosities.

Créée par Guillermo Del Toro, qui est aussi producteur et showrunner aux côtés de J. Mile Dale (ils ont produit ensemble Shape of the Water et Nightmare Alley), Cabinet of Curiosities proposera une collection de sinistres histoires. Les deux premiers épisodes seront disponibles le mardi 25 octobre. Deux épisodes seront diffusés les jours suivants, jusqu'au vendredi 28 octobre.





Dans le teaser, Del Toro nous explique à quoi nous attendre: des histoires sans précédent et qui redéfinissent un genre qui sont faites pour remettre en question nos notions traditionnelles de l'horreur. Du macabre au magique, du gothique au grotesque ou du glauque classique, ces huit histoires sophistiquées et sinistres (dont deux histoires originales créées par Del Toro) sont menées à la vie par une équipe d'auteurs et de réalisateurs choisis par Del Toro.Au casting, on retrouvera entre autre Crispin Glover (American Gods), F. Murray Abraham (Mythic Quest), Andrew Lincoln (The Walking Dead), Kate Micucci (Mom), Glynn Turman (The Wire), Eric André (The Righteous Gemstones)...

