Curb Your Enthusiasm renouvelée pour une saison 12

Seriesaddict.fr le 02/09/2022 à 15h00 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - HBO

HBO a renouvelé sa comédie Curb Your Enthusiasm pour une saison 12.

Larry David a déclaré "jouer le rôle de Larry David a été le plus grand honneur de ma vie. En faisant des recherches sur cet homme aux multiples facettes et aux multiple talents, j'ai découvert qu'il était plus complexe que je ne l'aurai jamais imaginé: il parle six langues, fait ses propres cornichons et a débuté un mouvement national pour installer un bidet dans chaque foyer. De multiples sources m'ont également affirmé qu'il était l'amant le plus généreux. Je suis excité de me transformer à nouveau en cette force de la nature. J'espère juste pouvoir lui rendre justice."



Le casting de Curb Your Enthusiasm est complété par Jeff Garlin, Susie Essman, J.B. Smoove, Cheryl Hines, Richard Lewis, Vince Vaughn et Ted Danson.



La saison 11 s'est clôturée en décembre dernier. Une date pour la saison 12 n'a pas encore été annoncée.

Source : TV Line