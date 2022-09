A Million Little Things: la saison 5 devrait être la dernière

News Séries

La saison 5 de A Million Little Things devrait être la dernière.

DJ Nash, le créateur de A Million Little Things, est en train de créer la saison 5 comme si c'était la dernière.



ABC n'a pas confirmé la nouvelle, mais la décision de terminer la série et de proposer une fin satisfaisante aurait être prise mutuellement par Nash, la chaîne et ABC Signature/Kapital Entertainment.





Le renouvellement de la série en mai dernier a été compliqué, alors que la saison 4 s'est terminée sur un grand cliffhanger incluant le personnage de Gary ( James Roday ), qui se bat contre un cancer. Si la série avait été annulée, ses fans n'auraient jamais connu la fin de l'histoire, ce qui a motivé la décision qui permettra à la série de se terminer correctement.Dans sa saison 4, la série a réuni en moyenne 4.1 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.7. Soit des chutes de 20 et 30% par rapport à la saison précédente.

