The Umbrella Academy renouvelée pour une quatrième et dernière saison

26/08/2022

Netflix a renouvelé sa série The Umbrella Academy pour une quatrième et dernière saison.

Les membres du casting Elliot Page Aidan Gallagher , Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore reviendront tous pour la dernière saison; Steve Blackman reviendra aussi en tant que showrunner et producteur.La saison 3 s'est clôturée avec le trou noir dévorant l'univers. Reginald a essayé de le reprogrammer entièrement avant qu'il ne soit détruit, mais a été stoppé par Allison. Les membres restant de l'Umbrella Academy et de la Sparrow Academy ont été transportés dans un monde qui semble n'être qu'à moitié formé, et où ils n'ont plus de pouvoirs.Il y aura des répercussions à cette reprogrammation incomplète de l'univers.

