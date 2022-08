House of the Dragon renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 26/08/2022

HBO a renouvelé sa série House of The Dragon pour une seconde saison.

Seulement six jours après son lancement, House of The Dragon vient de décrocher une seconde saison. Selon les données fournies par HBO, le series premiere a été un succès sans précédent, ayant réuni 9.98 millions de téléspectateurs. C'est le premier épisode le plus regardé de l'Histoire de la chaîne.





Basée sur le roman Fire & Blood de George R.R. Martin , la série se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones. Co-créée par George R.R. Martin et Ryan J. Condal, House of the Dragon retrace les jours de gloire des Targaryen. Elle narre "le début de la fin pour la maison Targaryen." L'ancien de Game of Thrones Miguel Sapochnik sera le réalisateur et producteur exécutif aux côtés de Condal.Le casting inclut Matt Smith (Prince Daemon Targaryen), Paddy Considine (King Viserys), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Sonoya Mizuno (Mysaria), Rhys Ifans (La main du Roi, Otto Hightower), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Fabien Frankel (Le chevalier Ser Criston Cole) et Eve Best (Rhaenys Velaryon).

