Resident Evil annulée après une seule saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 03/09/2022 à 11h05 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Netflix

Netflix a annulé sa série Resident Evil après seulement une saison.

Resident Evil, qui avait reçu un mauvais accueil critique, et un terrible accueil des téléspectateurs, ne reviendra pas pour une saison 2.





La série était centrée sur la création par Dr. Albert Wesker ( Lance Reddick ) de la drogue Joy (contenant le virus-T) et qui a créé l'apocalypse 14 ans plus tard.La saison de 8 épisodes suivait la fille d'Albert Jade Wesker ( Ella Balinska ) et son combat pour survivre dans un monde submergé par des créatures infectées qui ont soif de sang. Jade est hantée par son passé à New Raccoon City par les connexions glaçantes de son père avec la sinistre Umbrella Corporation, mais surtout par ce qui est arrivé à sa soeur, Billie ( Adeline Rudolph ).La saison 1 s'est terminée avec () Albert se sacrifiant en 2022 pour aider Jade et Billie à échapper d'Evelyn après qu'il ait été révélé que Billie avait été contaminée par le virus-T. Avant de mourir, Albert a laissé à ses filles adolescentes l'adresse d'une certaine Ada Wong, leur disant d'aller la chercher. Pendant ce temps en 2036, Billie a tiré sur Jade et kidnappé sa fille Bea après avoir regardé le crocodile géant et génétiquement modifié de Jade refuser de blesser la jeune fille.Le showrunner Andrew Dabb avait prévu un début, un milieu et une fin à la série, qu'il n'aura pas l'occasion de nous dévoiler.

Source : TV Line