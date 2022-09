Blockbuster: une date et des photos pour la nouvelle comédie de Netflix

News Séries

Netflix a dévoilé une date et des photos pour sa nouvelle comédie, Blockbuster.

La noouvelle comédie, qui se déroulera dans le dernier Blockbuster (chaîne de boutiques de location de VHS/DVD américaine) des Etats-Unis arrive sur Netflix le jeudi 3 novembre avec une première saison de 10 épisodes.



Randall Park (Fress Off The Boat) et Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) mène cette sitcom à une caméra qui explore ce qu'il faut, et plus précisément qui il faut, pour qu'une petite entreprise ait du succès alors que toutes les chances sont contre elle.



Parl joue Timmy Yoon, un rêveur cathodique dans un monde en 5G. Quand il découvre qu'il est le manager du tout dernier Blockbuster encore ouvert, Timmy et son équipe, y compris son crush de longue date Eliza Walker (Fumero) se battent pour rester au goût du jour. La seule façon de réussir est de rappeler à leur communauté qu'ils leur fournisse une chose dont les grosses corporations sont incapables: la connexion humaine.



Le personnage de Fumero est décrit comme une mère dévouée dont le mariage avec son petit-ami du lycée est au point mort. Elle a abandonné Harvard après un seul semestre pour démarrer une famille et travaille maintenant au Blockbuster comme le bras droit de Timmy... et peut-être plus.



La série, créée par l'ancienne de Brooklyn Nine-Nine Vanessa Ramos, met aussi en scène Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, Olga Merediz, J.B. Smoove et Kamaia Fairburn.



Netflix a aussi dévoilé des photos pour la première saison de Blockbuster:





