Nouvelles séries TV septembre 2022 : Andor, Reboot, The Rookie: Feds...

Seriesaddict.fr le 06/09/2022 à 13h20 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Reboot - 2022 - Hulu

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en septembre 2022 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de septembre :



JEUDI 1ER SEPTEMBRE



The Lord of the Rings: The Rings of Power - Amazon Prime Video

Synopsis : Basée sur l'oeuvre littéraire de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. La série met en scène de nouvelles storylines précédent The Fellowship of the Ring (La communauté de l'anneau). Elle se déroule au cours de la période de 3 441 ans, connue sous le nom d'Age of Númenor, ou deuxième âge.

Note d'envie de voir la série : 9/10