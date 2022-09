The English: une date et un trailer pour le western mené par Emily Blunt

News Séries

Prime Video a dévoilé une date et un teaser pour son nouveau western, The English.

Menée par Emily Blunt, The English débutera le vendredi 11 novembre:





Le drame en six parties est décrit comme un western épique de poursuite qui emprunte les thèmes de l'identité et de la vengeance pour proposer une parabole unique sur l'ethnie, le pouvoir et l'amour."Le teaser nous introduit à Lady Cornelia (Blunt) et Eli Whipp ( Chaske Spencer ). Cette aristocrate anglaise et ce vétéran de la cavalerie se sont réunis en 1890 au milieu des Etats-Unis pour traverser un paysage violent construit sur des rêves et du sang." Ils ont tous deux une idée précise de leur destin, mais aucun d'entre eux ne comprend qu'ils partagent un passé commun. Ils doivent surmonter des obstacles de plus en plus terrifiants qui testeront leurs limites physiques et psychologiques.Chaque obstacle surmonté les rapproche de leur destination: la nouvelle ville d'Hoxem, Wyoming. C'est là que leur histoire commune sera vraiment comprise, et qu'ils feront face au futur qu'ils doivent vivre.Le casting est complété par Rafe Spall Valerie Pachner et Ciaran Hinds

