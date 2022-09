LOTR: Rings of Power vu par 25 millions de téléspectateurs, un record pour Amazon

News Séries

The Lord of the Rings: The Rings of Power était très attendue, Prime Video en espérait beaucoup, et tout semble bien commencer!

Le premier épisode de Rings of Power a été vu par plus de 25 millions de téléspectateurs dans le monde le jour de son lancement. Il s'agit du plus gros premiere de l'Histoire du streamer, même si Prime Video n'a pas indiqué combien de temps un épisode devait être vu pour compter dans la statistique.





Le début solide du prequel au Seigneur des Anneaux vient juste après le début d'un autre mastodonde le prequel de Game of Thrones, House of The Dragon, dont le premier épisode s'approchait des 25 millions de téléspectateurs après une semaine de disponibilité.Les deux premiers épisodes de la série sont disponibles depuis le 1er septembre, et les prochains épisodes seront diffusés de manière hebdomadaire tous les vendredis, jusqu'au

