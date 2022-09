Pretty Little Liars: Original Sin renouvelée pour une saison 2

News Séries

HBO Max a renouvelé sa série Pretty Little Liars: Original Sin pour une seconde saison.

L'univers de Pretty Little Liars continue à s'étendre, Pretty Little Liars: Original Sin aura bien droit à une saison 2.





Original Sin a terminé sa première saison de 10 épisodes le 18 août, avec la révélation épique de son vilain principal. "A" était en fait le Principal Marshall Clanton, qui tenait les filles responsables des actes présumés de leurs mères. Il croyait que leur cruauté était la cause du suicide de sa fille, Angela Waters.La série a aussi rendu hommage à la série originale: Imogen a déclaré que son bébé serait adopté par un couple de Rosewood, Aria et Ezra, les personnages joués par Lucy Hale et Ian Harding dans Pretty Little Liars.La saison 2 suivra les mêmes personnages, et racontera une autre histoire, que les showrunner sont en train de créer.La première saison mettait en scène Bailee Madison Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles Maia Reficco , Mallory Bechtel, Sharon Leal , Elena Goode, Eric Johnson , Alex Aiono et Lea Salonga.

