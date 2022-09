The Handmaid's Tale renouvelée pour une sixième et dernière saison

News Séries

Hulu a renouvelé sa série The Handmaid’s Tale pour une saison 6, qui sera aussi la dernière.

Le drame dystopique dont la saison 5 débutera le mercredi 14 septembre avec deux épisodes, alors que le reste des épisodes seront diffusés de manière hebdomadaire





Selon le synopsis, dans la saison 5 June devra faire face aux conséquences d'avoir tué le Commander Waterford tout en luttant pour redéfinir son identité et ses objectifs. Serena essaiera d'améliorer son image à Toronto alors que l'influence de Gilead s'immisce de plus en plus au Canada. Le Commander Lawrence travaille avec Nick et Aunt Lydia alors qu'il tente de réformer Gilead et de monter en pouvoir. June, Luke et Moira se battent contre Gilead de loin et essaient toujours de sauver Hannah et de la retrouver.

Source : TV Line