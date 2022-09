Tulsa King: une date et un trailer pour la nouvelle série avec Sylverster Stallone

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/09/2022 à 15h15 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Paramount+

Paramount+ a dévoilé une date et un trailer pour sa nouvelle série menée par Sylvester Stallone, Tulsa King.

Créée par l'auteur de Yellowstone Taylor Sheridan et showrunnée par le boss de Boardwalk Empire Terence Winter, Tulsa King débutera le dimanche 13 novembre:





La série suit le capo Dwight ‘The General’ Manfredi (Stallone, dans son premier grand rôle dans une série) de la mafia New-Yorkaise, juste après sa libération de prison après 25 ans, et qu'il soit, sans cérémonie, envoyé par son patron dans l'état le plus proche pour gérer les affaires.Réalisant que sa famille mafieuse n'a pas forcément ses meilleurs intérêts à cœur, Dwight se construit doucement une équipe faite de personnes improbables, pour l'aider à créer un nouvel empire du crime dans un lieu qui pour lui pourrait bien être une nouvelle planète.Le casting est complété par Andrea Savage Vincent Piazza , Jay Will, A.C. Peterson Garrett Hedlund et Dana Delany

Source : TV Line