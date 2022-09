Paper Girls annulée après une saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 14/09/2022 par Amelie Brillet

2022 - Prime Video

Prime Video a annulé sa série Paper Girls après seulement une saison.

L'adaptation du roman graphique n'aura eu droit qu'à une saison de 8 épisodes... Legendary TV serait en train de la proposer à d'autres canaux de diffusion.





Paper Girls suivait quatre filles et leur voyage personnel important. Tiffany Quilkin ( Camryn Jones ), Erin Tieng ( Riley Lai Nelet ), Mac Coyle ( Sofia Rosinsky ) et KJ Brandman ( Fina Strazza ) sont en train de livrer des journaux quand elles sont les victimes collatérales de voyageurs du temps en guerre, ce qui va changer la trajectoire de leurs vies à tout jamais. Transportées dans le futur, ces filles doivent trouver un moyen de rentrer chez elles dans e passé... un voyage qui les mènera jusqu'aux versions adultes d'elles-mêmes.En plus du quatuor principal, le casting était complété par Ali Wong et Nate Corddry

Source : TV Line