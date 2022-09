National Treasure: une date et un trailer pour le sequel des films

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/09/2022 à 10h21 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Disney +

Disney+ a annoncé une date et diffusé un trailer pour sa nouvelle série, National Treasure: Edge of History.

La franchise National Treasure, (les films Benjamin Gates avec Nicholas Cage) s'étendra avec la première saison de National Treasure: Edge of History qui débute le mercredi 14 décembre avec deux épisodes:





Dans le trailer, on peut voir des vétérans de la franchise comme Harvey Keitel dans son rôle de Peter Sadusky, mais aussi l'introduction de Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Billie, une milliardaire badass, experte des antiquités du marché noiret chasseuse de trésors qui vit selon ses propres règles.Même si Nicholas Cage n'apparait pas, on a droit à un easter egg sous la forme de l'objet oculaire utilisé par Benjamin Gates dans le film de 2004.Edge of History se centre sur Jess ( Lisette Alexis ), une DREAMer brillante et pleine de ressources qui embarque pour l'aventure d'une vie pour découvrir la vérité sur le passé de sa famille et sauver de nombreux trésors.Le casting est complété par Zuri Reed Lyndon Smith et Justin Bartha qui reprendra son rôle de Riley Poole en guest.

Source : TV Line