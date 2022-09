Rap Sh!t renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/09/2022 à 13h11 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - HBO Max

HBO Max a renouvelé sa série Rap Sh!t pour une saison 2.

Deux semaines après la fin de sa première saison, Rap Sh!t vient d'être renouvelée pour une deuxième saison.





La série a commencé en juillet dernier. Elle met en scène Aida Osman et la rappeuse KaMillion dans les rôles de Shawna et Mia, deux anciennes amies de lycée de Miami qui se retrouvent pour former un groupe de rap.Le casting est complété par Jonica Booth Devon Terrell et RJ Cyler Issa Rae (Insecure) est auteure et productrice, aux côtés de la showrunner Syreeta Singleton.

Source : TV Line