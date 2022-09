Avenue 5: une date et un trailer pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 16/09/2022 à 13h29 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - HBO

HBO a enfin dévoilé une date et un trailer pour la saison 2 de sa série Avenue 5.

La saison 2 de la comédie menée par Hugh Laurie débutera le lundi 10 octobre, 31 mois après la fin de la première saison:





Créée et produite par Armando Iannucci (Veep), la production de la saison 2 de la comédie spatiale a été retardée à cause du COVID, et certains des acteurs auraient déjà retrouvé d'autres rôles. Il est possible que la saison 2 à venir soit la dernière, même si rien n'a été confirmée.En plus de Laurie, le casting d'Avenue 5 est complété par Josh Gad Nikki Amuka-Bird et Ethan Phillips Créée et produite par Iannucci, la comédie spatiale se déroule 40 ans dans le futur, alors que les voyages autour du système solaire n'appartiennent plus à la science-fiction mais sont un business florissant de plusieurs milliards de dollars.