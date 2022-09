Your Honor: une date pour la deuxième et dernière saison

News Séries

Showtime a annoncé la date de diffusion de la deuxième saison de sa série Your Honor.

Le drame légal va revenir pour sa seconde et, selon sa star Bryan Cranston dernière saison, le dimanche 11 décembre.





D'abord conçue comme une mini-série, Your Honor met en scène Cranston dans le rôle de Michael Desiato, un juge respecté de la Nouvelle Orléans dont le fils adolescent Adam ( Hunter Doohan ) est impliqué dans un hit and run qui mène à des jeux de mensonges, de déception et de choix impossibles.En juillet, Cranston a annoncé que la saison 2 serait la dernière, mais la chaîne n'a pour le moment pas confirmé sa déclaration. Rosie Perez a rejoint le casting de la saison 2 dans le rôle d'Olivia Delmont, une procureure qui doit manipuler et motiver une personne involontaire pour faire tomber une organisation criminelle à la Nouvelle Orléans. Elle rejoint les membres du casting qui seront de retour: Hope Davis Margo Martindale , Amy Landecke, Lilli Kay, Keith Machekanyanga, Andrene Ward-Hammond Jimi Stanton et Benjamin Flores Jr.

