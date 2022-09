Criminal Minds: une date pour le revival de Paramount+

News Séries

Paramount+ a dévoilé la date de diffusion de son revival de Criminal Minds.

Le revival du long procédural, nommé Criminal Minds: Evolution, diffusera la moitié de sa saison de 10 épisodes à partir du jeudi 24 novembre (pour thanksgiving), avec ses deux premiers épisodes.



De nouveaux épisodes seront diffusés toutes les semaines jusqu'au jeudi 15 décembre, où la série fera une pause pour les vacances. La saison reviendra le jeudi 12 janvier, avec un épisode par semaine jusqu'au season finale du 9 février.



La quasi saison 16 verra l'équipe d'élite du FBI affronter leur plus grande menace à ce jour, le network UnSub, qui a passé la pandémie à recruter un réseau d'autres tueurs. Maintenant, alors que le monde s'ouvre à nouveau, l'UnSub network devient opérationnel, et l'équipe du BAU doit les chasser, un meurtre à la fois.



L'équipe en question est composée des membres du casting vétéran Paget Brewster (Prentiss), Joe Mantegna (Rossi), A.J. Cook (JJ), Kirsten Vangsness (Garcia), Aisha Tyler (Tara) et Adam Rodriguez (Luke). Matthew Gray Gubler et Daniel Henney ne reprendront quant à eux pas leurs rôles de Spencer et Matt.



Zach Gilford jouera le méchant de la saison Elias Voit, qui travaille dans la cyber-sécurité et qui a un côté sombre et est obsédé par la mort.

