Ted Lasso et l'AFC Richmond seront dans FIFA 23

News Séries

Seriesaddict.fr le 22/09/2022 à 09h53 par Amelie Brillet | Events | 0

2022 - EA Sports

On ne sait toujours pas quand la saison 3 de Ted Lasso arrivera sur Apple TV+, mais les personnages de la dramédie arrivent dans FIFA 23!

EA Sports a annoncé que l'AFC Richmond de Ted Lasso serait jouable dans FIFA 23 à partir du 30 septembre. Un trailer nous propose une introduction faite par les vrais Trent Crimm (James Lance) et Roy Kent (Brett Goldstein), puis nous montre Richmond en CGI alors que les coachs Lasso (Jason Sudeikis) et Beard (Brendan Hunt) regardent le match.







Roy, ancien joueur devenu coach, se retrouvera tout de même sur le terrain aux côtés de Jamie Tartt (Phil Dunster), Sam Obisanya (Toheeb Jimoh), Isaac McAdoo (Kola Bokinni) et Dani Rojas (Cristo Fernández).



Apple TV+ doit toujours confirmer que la saison 3 sera la dernière, même si Goldstein l'a déjà annoncé.

Source : TV Line