Dead To Me: une date et un trailer pour la troisième et dernière saison

Netflix a dévoilé une date et un trailer pour la troisième et dernière saison de sa série Dead To Me.

La comédie noire diffusera ses derniers épisodes le jeudi 17 novembre.





les derniers épisodes de la série ont été diffués en mai 2020, et Dead To Me avait été renouvelée la même année, en juillet. Mais la production a été retardée, à la fois à cause de la pandémie, et à cause des multiples scléroses dont a souffert la star de la série Christina Applegate Si vous avez besoin de vous rafraichir la mémoire, la saison 2 s'est terminée avec un Ben alcoolisé ( James Marsden ) a crashé sa voiture dans le SUV transportant Jen (Applegate) et Judy ( Linda Cardellini ) avant de fuir la scène. Dans le trailer ci-dessus, on voit les femmes sur le chemin de l'hôpital, mais Jen est en particulièrement mauvais état après la collision.

