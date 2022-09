The Watcher: une date et un trailer pour la nouvelle série d'horreur de Ryan Murphy

News Séries

Ryan Murphy ne perd pas de temps entre deux projets: Netflix vient d'annoncer une date et a dévoilé un trailer pour sa nouvelle série, The Watcher.

The Watcher sera diffusée dès le jeudi 13 octobre. On y retrouvera Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Margo Martindale et Mia Farrow:





Co-créée par Murphy et son collaborateur Ian Brennen The Watcher, basée sur une histoire vraie, se centre sur le couple marié Nora (Watts) et Dean (Cannavale) Brannock. Ils viennent d'acheter la maison de leurs rêves dans la banlieue idyllique de Westfield, New Jersey, mais après avoir utilisé toutes leurs économies pour sécuriser la maison, ils se rendent compte que le voisinage est tout sauf accueillant. Leu accueil glaçant se transforme vite en véritable enfer quand ils reçoivent des lettres menaçantes de quelqu'un qui se fait appeler "the watcher". Il terrorise le couple alors que les sinistres secrets des voisins commencent à être révélés.Parmi les voisins suspects on trouve une femme âgée excentrique nommée Pearl (Farrow) et son frère Jasper ( Terry Kinney ), qui se faufile dans la maison des Brannocks et se cache dans leur monte-charge. Il y a Karen (Coolidge), l'agent immobilier qui est une vieille connaissance de Nora, qui les fait sentir qu'ils n'appartiennent pas vraiment au quartier, et les voisins trop curieux Mitch ( Richard Kind ) et Mo (Martindale), qui semblent ne pas comprendre le concept de propriété privée.

Source : TV Line