The Crown: une date et un poster pour la saison 5

Netflix a annoncé une date pour le retour de sa série The Crown.

La saison 5 de la série sur la vie d'Elizabeth II et de la famille royale arrive dès le mercredi 9 novembre.



La nouvelle saison sera celle d'un changement d'époque, Imelda Staunton prenant le rôle de la reine, et succédant à Olivia Colman. Jonathan Pryce prendra quant à lui la place de Tobias Menzies dans le rôle du mari d'Elizabeth II, le Prince Philip.

Dominic West jouera toujours le Prince Charles, avec ELizabeth Debicki dans le rôle de sa femme la princesse Diana (on a pu voir un teaser rapide annonçant leur séparation).



Netflix a aussi dévoilé un poster pour la nouvelle saison de The Crown, qui promet des difficultés pour la famille royale, avec un crack sur les murs autrement immaculés de Buckingham Palace:





La saison 4 de The Crown a été diffusée en novembre 2020, et a réussi à remporter l'Emmy da la meilleure série dramatique, mais aussi des victoires dans quatre catégories majeures, avec des trophées pour Colman, Menzies, Josh O’Connor et Gillian Anderson.

