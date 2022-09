Queer as Folk annulée après une seule saison

News Séries

Peacock a annulé sa série Queer As Folk (2022) après seulement une saison.

Le créateur de la série Stephen Dunn a annoncé la nouvelle sur Instagram, expliquant que c'était un cadeau rare en ces temps, et dans ce pays, de pouvoir faire une série aussi libre que Queer as Folk.





La première et seule saison de 8 épisodes de Queer As Folk a été diffusée le 9 juin. C'était la troisième série Queer As Folk, après la version anglaise de 1999/2000 et la version américaine de 2000/2005.La série mettait en scène Devin Way dans le rôle de Brodie Beaumont, Fin Argus dans le rôle de l'ado non binaire Mingus, Jesse James Keitel dans le rôle de l'enseignante Ruthie O'Neil, Ryan O'Connell dans le rôle du frère de Brodie, gay également, Julian Beaumont et Johnny Sibilly dans le rôle de Noah Hernandez, l'ex de Brodie.

