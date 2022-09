Wednesday: une date et un teaser pour la série de Tim Burton

News Séries

2022 - Netflix

Wednesday a enfin une date de sortie sur Netflix et ce sera... un mercredi !

La série à mystères infusée de surnaturel de l'univers de la Famille Addams sera diffusée le mercredi 23 novembre.





Wednesday est une adolescente, et on ne l'a jamais vue adolescente auparavant, a déclaré Jenna Ortega , son interprète. Ses remarques assassines ne seront peut-être pas aussi charmantes venant de quelqu'un qui devrait savoir mieux se tenir qu'une enfant de 10 ans. Tout est question d'équilibre. Elle ne doit pas ressembler à n'importe quelle autre adolescente, mais elle ne doit pas être trop ignorante non plus.Le streamer a aussi dévoilé un nouveau poster pour Wednesday:La première saison de 8 épisodes se centre sur l'adolescente morbide, qui fait partie de l'étrange Nevermore Academy. L'histoire suit les tentatives de Wednesday de contrôler ses pouvoirs psychiques naissantes, contrecarrer une série de meurtres qui terrorise la ville locale, et résoudre le mystère surnaturel dans lequel ses parents sont impliqués depuis 25 ans... tout en gérant ses relations avec les étranges et divers étudiants.Le casting est complété par Catherine Zeta-Jones et Luis Guzmán qui jouent les parents de Wednesday, Morticia et Gomez. Christina Ricci , qui interprétait Wednesday dans La Famille Addams en 1991, apparaitra dans la série sous les traits d'un nouveau personnage, Marilyn Thornhill.On retrouvera aussi Isaac Ordonez, Victor Dorobantu, George Burcea, Jamie McShane , Lucius Hoyos et Gwendoline Christie