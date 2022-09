Apple TV+ commande une série de Vince Gilligan avec Rhea Seehorn

News Séries

Très bonne nouvelle pour les fans de Better Call Saul, et de Breaking Bad!

L'univers de Breaking Bad a définitivement pris fin avec la fin de Better Call Saul, mais Apple TV+ vient de commander deux saisons d'une série qui sera créée par Vince Gilligan (qui est à l'origine des séries citées ci-dessus), qui sera menée par Rhea Seehorn (alias Kim dans Better Call Saul).



Les détails sur la série sont inexistants, mais Gilligan sera showrunner et producteur. Dans un communiqué, il a expliqué qu'après 15 ans, il était temps d'écrire autre chose que des anti-héros... et qui est plus héroïque que la brillante Rhea Seehorn ? Il est grand temps qu'elle ait sa propre série. Il a aussi expliqué qu'il était heureux de retravailler avec Chris Parnell, Zack Van Amburg et Jamie Erlicht, l'équipe d'Apple qui avaient validé Breaking Bad il y a longtemps.

