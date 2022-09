The Last of Us: le trailer est là !

News Séries

HBO a dévoilé le trailer de son adaptation du célèbre jeu vidéo du même nom, The Last Of Us.

The Last Of Us se déroule 20 ans après l'implosion de notre société, et suit Joel (Pedro Pascal), un survivant qui est engagé pour sortir Ellie, une adolescente de 14 ans (Bella Ramsey) d'une zone de quarantaine oppressive.





Ce qui commence comme une petite tâche devient vite une aventure brutale et déchirante, alors qu'ils doivent tous les deux traverser les Etats-Unis, ravagés par une maladie mortelle appelée Cordyceps fungus, et qu'ils comptent l'un sur l'autre pour leur survie.Le casting est complété par Anna Torv (Fringe), Storm Reid (Euphoria), Nick Offerman (Parks and Recreation), Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D.), Merle Dandridge (Greenleaf), Nico Parker (The Third Day), Murray Bartlett (The White Lotus), Con O’Neill (Chernobyl) et Melanie Lynskey (Yellowjackets).The Last of Us sera diffusée sur HBO en 2023.

